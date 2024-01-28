Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu'nu açıklamıştı.

Erdoğan, bugün de Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını resmen duyurmak üzere Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nunda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.





31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.





Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok.





Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.





Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.





Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan'ın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet büyüklerinin otağı Eskişehir. Eğitimde sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız.





Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası Eskişehir ilçe belediye başkanı adaylarını tek tek açıkladı:

Alpu Belediye Başkan Adayı MHP'den Alparslan Kokulu

Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara

Çifteler Belediye Başkan Adayı MHP'den Kadir Bıyık

Günyüzü Belediye Başkan Adayı BBP'den Hidayet Özmen

Han Belediye Başkan Adayı Bekir Belceli

İnönü Belediye Başkan Adayı Serhat Hamamcı









Ayrıntılar geliyor...















