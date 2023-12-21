Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ilin teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti’de yerel seçimlerde aday belirleme süreci hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda dün Ankara, İzmir teşkilatı, milletvekilleri MKYK ile ayrı ayrı bir araya geldi. Milletvekilleri ve MKYK üyelerinden büyükşehir ve ilçe adaylıkları konusunda 3’er isim isteyen Erdoğan’ın "birlik ve beraberlik kazanacak" dediği, "küskünlük olmaması" gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.