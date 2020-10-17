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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki Fatih sondaj gemisinde yeni doğal gaz rezervi miktarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu" ifadelerini kullandı. Bulunan gazı 2023 yılında halkın kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ülkemizin doğal gazda dışa bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır" dedi. Yeni müjdeler beklendiğini vurgulayan Erdoğan, "Fatih, yeni faaliyetlerine Türk ALi-1 kuyusunda devam edecek. Çok kısa sürede yeni müjdeler de bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğal gaz rezervini açıklamak için Fatih Sondaj gemisine gitti. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslenerek, "Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi.

Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasında toplam doğalgaz rezerv 405 milyar metreküpü buldu.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Fatih, yeni faaliyetlerine Türk ALi-1 kuyusunda devam edecek. Çok kısa sürede yeni müjdeler de bekliyoruz.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir

Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.

Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.

Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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