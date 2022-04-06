Cumhurbaşkanı Erdoğan AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi: Korkunç bir zam İBB yöneticileri için talihsiz bir karar

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zamma tepki gösterildi. Sunucu Ayşenur Arslan, 'Çok ciddi bir zam' ifadelerini kıllanırken, konuk gazeteci Faruk Eren ise, 'Sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş.' ifadelerini kullandı.