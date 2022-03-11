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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan,ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü: İki tarafla da konuşabilmek önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşını ve ikili ilişkileri görüştü. 45 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemine işaret etti. Erdoğan görüşmede, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü: İki tarafla da konuşabilmek önemli ​
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek ve barışın yeniden tesisi için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamında ABD Başkanı Biden ile “tele zirve” yaptı. 45 dakika süren görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna meselesinde Türkiye’nin konumunun önemine dikkat çekerek, dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantının düzenlenmesinin bile bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Erdoğan görüşmede, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini belirtti.

Joe Biden
Joe Biden

TÜRKİYE’NİN KONUMU ÖNEMLİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu belirtti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASININ ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini söyledi. Erdoğan ayrıca, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, iki liderin “yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden’ın Türkiye’nin diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

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