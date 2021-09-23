Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

CHP'li Özgür Özel: HDP’lilerin eleştirileri bizim için kıymetli

CHP'den HDP'yi savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Halk TV yayınında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu söyledi.



HDP'yi dışlamayacaklarını ifade eden Özel, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş içinse 'Her zaman söyledik, haksızlığa uğradı' dedi.

