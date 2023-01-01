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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösterenlerden büyük memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösteren Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duydum" dedi.

Halil Akkoç
09:43 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"ABD'nin farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösteren Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duydum"
ifadelerini kullandı.
Erdoğan,
"Aşkı, sevdası ve ahde vefası için her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum"
açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti. Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Amerika
#TASC
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