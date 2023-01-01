Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösterenlerden büyük memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"ABD'nin farklı yerlerinden gelerek gönül birlikteliğimizi güçlü şekilde gösteren Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duydum"
ifadelerini kullandı.
Erdoğan,
"Aşkı, sevdası ve ahde vefası için her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum"
açıklamasında bulundu.
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1 saat önce