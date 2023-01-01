Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz'' ifadelerini kullandı. 'Halen görevde olan öğretmenlerimizin yüzde seksenini biz atadık' diyen Erdoğan, ''2002'den beri boş durmadık, Türkiye Yüzyılı'na giden vizyonun önündeki taşları temizledik. Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. Derslik sayımız 620 bine çıktı, 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerine yüzde 25'lik bir artışa gidilecek'' dedi.