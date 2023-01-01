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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, ''ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
13:03 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.


Bu yılki genel kurul güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması temasıyla yapılıyor. BM Genel Sekreteri ve birçok mevkidaşımla görüşme imkanı bulacağım. ABD iş dünyasının temsilcileri ile de görüşeceğiz.


Ülkemizde 14 Mayıs-28 Mayıs demokratik seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz.


Ekonomi mesajı

Merkez bankamızın brüt rezervi 120 milyar doları geçti.


Karabağ için 4'lü görüşme önerisi

Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ücreti müjdesi: Yüzde 25 zam yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ücreti müjdesi: Yüzde 25 zam yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz'' ifadelerini kullandı. 'Halen görevde olan öğretmenlerimizin yüzde seksenini biz atadık' diyen Erdoğan, ''2002'den beri boş durmadık, Türkiye Yüzyılı'na giden vizyonun önündeki taşları temizledik. Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. Derslik sayımız 620 bine çıktı, 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerine yüzde 25'lik bir artışa gidilecek'' dedi.

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