Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.
Bu yılki genel kurul güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması temasıyla yapılıyor. BM Genel Sekreteri ve birçok mevkidaşımla görüşme imkanı bulacağım. ABD iş dünyasının temsilcileri ile de görüşeceğiz.
Ülkemizde 14 Mayıs-28 Mayıs demokratik seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz.
Merkez bankamızın brüt rezervi 120 milyar doları geçti.
Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik.
Ayrıntılar geliyor...