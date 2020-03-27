Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Ekonomi

Medipol’den kamuoyuna açıklama: "7/24 görev başındayız”

Medipol hastanesi yönetimi, kamuoyunda çıkan ‘çalışanlar ücretsiz izne gönderildi’ tartışması üzerine bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak 7/24 kesintisiz görev başında olduklarını duyurdu.