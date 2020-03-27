Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin saat 22'de açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni öneriler açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin saat 22'de açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni öneriler açıklanmıştı.
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