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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin saat 22'de açıklama yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin saat 22'de açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni öneriler açıklanmıştı.


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