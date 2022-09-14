Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Barış Yarkadaş: İmamoğlu 7 milyarlık satışı onaylamayan CHP'li meclis üyelerinin ihracını istedi

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki 7 milyar TL değer biçilen bir otelin arsasını satmak istediğini açıkladı.



Yarkadaş bunun yanı sıra, İmamoğlu'nun buna itiraz eden iki CHP'li meclis üyesini ihraç etmek istediğini söyledi.