Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşuyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 yeni yurt binasının açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuşuyor. https://t.co/KeV6CPMhLN
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 yeni yurt binasının açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuşuyor. https://t.co/KeV6CPMhLN— Yeni Şafak (@yenisafak) September 14, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Ermenistan bu yanlış yoldan bir an önce dönmeli. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.
Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.
Ayrıntılar geliyor...