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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ermenistan bu yanlış yoldan bir an önce dönmeli. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

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