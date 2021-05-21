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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu: 4.7 milyon ağaç dikildi

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu: 4.7 milyon ağaç dikildi
50 bin fidanlık bağış sertifikası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir. Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacak.

Birçok ilin trafiğini rahatlatacak

Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolunun açılışını yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolunun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninin ardından yeni otoyolu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
OYNAT 00:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi.


  • Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasamıza kavuşturacağız
OYNAT 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasamıza kavuşturacağız
İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hazırlayacağı yeni bir anayasanın millete sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni ve sivil anayasamıza kavuşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından işgal edilerek nasıl küçük bir toprak parçasına döndüğünü tüm dünyaya anlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. 'Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor' dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı.
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Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetleri tamamlandı.
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10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimi, 8,73 kilometresi ana gövde, 0,43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçiyor. Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na bağlanıyor.
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Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunuyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Başakşehir Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz" dedi. Erdoğan açılışın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.
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