Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu: 4.7 milyon ağaç dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir. Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacak.

Birçok ilin trafiğini rahatlatacak

Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolunun açılışını yaptı

OYNAT 00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

OYNAT 00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasamıza kavuşturacağız İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hazırlayacağı yeni bir anayasanın millete sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni ve sivil anayasamıza kavuşacağız' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından işgal edilerek nasıl küçük bir toprak parçasına döndüğünü tüm dünyaya anlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. 'Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor' dedi. BiP'te paylaş

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