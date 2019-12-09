Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da barış için imzalar atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Asya'daki sorunların çözümü için bölgesel dayanışma şarttır.Bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenme ile gelinebilir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansında konuşuyor. https://t.co/ebYFqM9MCx

— Yeni Şafak (@yenisafak) December 9, 2019

İnşa etmek zor yıkmak kolaydır. Hepimizin Afganistan'ın huzur ve barışını önemseyen çalışmalar önem arz ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde her anlamda desteklemeyi sürdürmeliyiz. Terör örgütlerinin böylelikle Afganistan'da palazlanmasını önleyebiliriz. Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Şu an itibariyle 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor.

Geçen sene Cenevre'de kabul edilen karşılıklı hesap verilebilirlik adımların atılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi gelecekleri için yolsuzluk, uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle mücadele, kadının statüsü, eğitim gibi başlıklarda alacakları mesafe olduğu görülüyor. Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş bir ülkedir. Kaostan beslenenler dışından bunun kazananı yoktur.

Afgan halkının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla Afganistan'da eğitime desteği sürdürmekte kararlıyız.

Afgan güvenlik güçlerinin DEAŞ'la mücadelede kararlılıkları memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önü kesilmelidir. Bu örgüt eliyle coğrafyamız kan gölüne çevrilmiştir. Bu örgütün kazınıp atılması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.

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