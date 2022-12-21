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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İkili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkaracağız" diyen Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'yi takdir ederek, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçildiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikayla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Şubat 2022'de Dakar'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçilik binasının açılışını yaptıklarını anımsattı.

Sall ile Dakar'da ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Senegal Stadyumu'nun açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ayrıca Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda gerek Summa'ya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Macky Sall de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen hizmete açtı. Senegal ile her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konusunu değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma, bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Senegalle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.

Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz.

'44 BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ HİZMER VERİYOR'

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibarıyla 38'e yükselmiş durumda.

'PROJE VE YATIRIMLARIN TUTARI 1,5 MİLYAR DOLAR'

Türk müteahhitlik firmaları, tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette.

  • Senegal'le kalkınma alanında da yakın iş birliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur.

Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

TÜRKİYE'YE 'TAHIL' TEŞEKKÜRÜ

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Buradan sizin cömertliğinizi ve Türkiye'nin Senegal'e olan ilgisinden dolayı hiç şaşırtmadığımızı belirtmek isterim.

İkili ilişkilerimizin hukuki alt yapısı oldukça çeşitli. Enerji, tarım, öğrencilere burslar için de oldukça müteşekkirim. Savunma sanayiine kadar her alanda iş birliğimiz devam ediyor. Uluslararası kongre alanımız, olimpik stadyumumuz, TIR halinin inşasında Türk şirketlerinin katkısı oldu. Türk şirketleri Senegal özel şirketleriyle çalışıyor ve birçok kişiyi istihdam ediyor. Abdi İbrahim ile çalışmalarımız devam ediyor. Kıtasal serbest ticaret bölgemiz var. Afrika'da ticareti kolaylaştıracak bir projedir bu. Uluslararası arenada da iki ülkenin işbirliği mevcut.

Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına katkınızdan dolayı sizleri takdir ettiğimin altını çizmek isterim. Afrika Birliğinin G-20'ye üyeliği için desteğinizi istedim. Desteğiniz için de teşekkür ederim. İki ülke arasındaki gündem her zaman yoğun. Şirketler 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışıyor."

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Erdoğan indirim yetkisini kullandı: İşte 2023'te uygulanacak yeni MTV oranları
FOTOĞRAF 31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,9 oranında artacaktı. Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu.
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Erdoğan, yetkisini kullanarak MTVde uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5e düşürdü.
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Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.
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Kararla birlikte 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu.
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Taşıtın değerine göre, motor gücü bin 300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 lira, en yüksek 2 bin 545 lira olacak.
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Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira MTV ödemesi yapılacak.
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Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.
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Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira MTV tahsil edilecek.
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Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TLye çıktı4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TLye çıktı
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Matrahı 123.700 lira ve üstü1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TLye çıktı4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TLye çıktı
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1301-1600 motorMatrahı 70.600 liraya kadar1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TLye çıktı4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TLye çıktı
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1301-1600 ccMatrahı 70.600 - 123.700 lira arası1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TLye çıktı4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TLye çıktı
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1301-1600 ccMatrahı 123.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TLye çıktı4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TLye çıktı
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1601-1800 ccMatrahı 177.000’i aşmayanlar1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TLye çıktı4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TLye çıktı
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Matrahı 177.000’i aşanlar1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TLye çıktı4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TLye çıktı
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1801-2000 ccMatrahı 177 bin lira1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TLye çıktı4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TLye çıktı
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Matrahı 177 bin lira ve üstü1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TLye çıktı4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TLye çıktı
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2001 - 2500 ccMatrahı 221.000 lira1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TLye çıktı4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TLye çıktı
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Matrahı 221.000 lira ve üstü1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TLye çıktı4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TLye çıktı
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2501 - 3000 ccMatrahı 442.300 lira1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TLye çıktı4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TLye çıktı
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Matrahı 442.300 lira ve üstü1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TLye çıktı4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TLye çıktı
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4001 cc ve yukarısıMatrahı 840.700 lirayı aşmayan1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TLye çıktı
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Matrahı 840.700 lirayı aşan1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TLye çıktı
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Erdoğan indirim yetkisini kullandı: İşte 2023'te uygulanacak yeni MTV oranları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; MTV 2023'te yüzde 61,5 olarak belirlendi. Peki hangi araç için kaç lira MTV ödenecek? İşte 2023 yılında araçlara uygulanacak yeni MTV oranları..


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