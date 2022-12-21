Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Şubat 2022'de Dakar'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçilik binasının açılışını yaptıklarını anımsattı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/ZruLbhg0nR — Yeni Şafak (@yenisafak) December 21, 2022

Sall ile Dakar'da ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Senegal Stadyumu'nun açılışını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

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"Ayrıca Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda gerek Summa'ya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Macky Sall de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen hizmete açtı. Senegal ile her alandaki işbirliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konusunu değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma, bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

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HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Senegalle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.

Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz.

'44 BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ HİZMER VERİYOR'

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibarıyla 38'e yükselmiş durumda.

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'PROJE VE YATIRIMLARIN TUTARI 1,5 MİLYAR DOLAR'

Türk müteahhitlik firmaları, tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette.

Senegal'le kalkınma alanında da yakın iş birliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur.

Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

TÜRKİYE'YE 'TAHIL' TEŞEKKÜRÜ

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Buradan sizin cömertliğinizi ve Türkiye'nin Senegal'e olan ilgisinden dolayı hiç şaşırtmadığımızı belirtmek isterim.

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İkili ilişkilerimizin hukuki alt yapısı oldukça çeşitli. Enerji, tarım, öğrencilere burslar için de oldukça müteşekkirim. Savunma sanayiine kadar her alanda iş birliğimiz devam ediyor. Uluslararası kongre alanımız, olimpik stadyumumuz, TIR halinin inşasında Türk şirketlerinin katkısı oldu. Türk şirketleri Senegal özel şirketleriyle çalışıyor ve birçok kişiyi istihdam ediyor. Abdi İbrahim ile çalışmalarımız devam ediyor. Kıtasal serbest ticaret bölgemiz var. Afrika'da ticareti kolaylaştıracak bir projedir bu. Uluslararası arenada da iki ülkenin işbirliği mevcut.

Karadeniz'deki tahıl anlaşmasına katkınızdan dolayı sizleri takdir ettiğimin altını çizmek isterim. Afrika Birliğinin G-20'ye üyeliği için desteğinizi istedim. Desteğiniz için de teşekkür ederim. İki ülke arasındaki gündem her zaman yoğun. Şirketler 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışıyor."

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