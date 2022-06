Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlarına seslendi: Kazanmak dışında ihtimal yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde kazanmak dışında bir ihtimal olmadığını söyledi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başlanılan bir dönemde artık geçen her günün, her geçen haftanın kendileri için adeta hazine kıymetinde olduğunu belirtti. Erdoğan, “Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız” ifadesini kullandı.

EYVALLAH ETMEYİZ

Erdoğan, şöyle devam etti: “Üye sayısı, 11 milyonu geçen bir partinin içinde elbette üslubuyla tavrıyla bireysel eksiklikleriyle sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz.”

HEDEF 23 MİLYON

Partinin kurulduğu günden beri girdikleri her seçimin, kendileri için rövanşı olmayan bir müsabaka gibi olduğunu belirten Erdoğan, “Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Her üyemiz, bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir.” dedi.

Bunlar mı çözümün adresi olacak?

Altılı masa oluşumuna değinen Erdoğan, “Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı, sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü” dedi. Karşılarında işte böylesine perperişan bir yapı, uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunlar mı Türkiye’nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı Karadeniz’deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak? Ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz. ”

Kılıçdaroğlu’ndan bile medet umuyorlar

Erdoğan, Türkiye’nin üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkesin, ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevrelerin 2023 seçimlerine umutlarını bağladığını dile getirdi. AK Parti’yi tökezleterek ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye hedefi rotasından çıkarmak için ellerdeki tüm kozların sahaya sürülmeye başlandığını dile getiren “Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu’ndan bile medet umacak hale geldiler” dedi.

FED adımı sıradan bir olay değil

İnsanlığın son 2,5 yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşadığına, koronavirüs salgınıyla sağlık alanında başlayan sıkıntıların derinleşerek devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “miş ve yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak FED’in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün Amerika’da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil.”

Fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız

Erdoğan, “Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkartacağız.

