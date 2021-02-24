Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı katillerin olduğu dağlarda şimdi turistler geziyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti'nin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay Olağan İl Kongreleri'nde terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Yaşadığımız onca saldırı ve kumpasa rağmen davamıza sahip çıkıyoruz. Zorlu yolculuğumuzda egolarına, hırslarına yenik düşenler oldu. Biz milletimizle gönül bağını koparmadık" diyen Erdoğan şunları söyledi:
"Alçaklara döktükleri kanın hesabını soruyoruz"
Terörle mücadele alanında attığımız adımların olumlu neticelerini görmeye başladık. Eli kanlı katillerin olduğu dağlarda şimdi turistler geziyor. Alçaklara döktükleri kanın hesabını soruyoruz. İnlerine girip gerekeni yapıyoruz.
- Eski Türkiye yasakların yoksulların ülkesiydi kargaşa ve huzursuzluk vardı. Bugünün Türkiye'si kalkınmanın refahın barışın ülkesidir. Ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketen sorunlar ortadan kalktıkça hedeflerimize daha fazla hızlı yol alacağız.
"Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da aynısı var"
Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır. Güneyinde ne varsa kuzeyinde de aynısı vardır. Artık benim Diyarbakırlı kardeşim sağlık hizmeti için, Hataylı vatandaşlarım istihdam için başka illere gitmek zorunda kalmıyor.