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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'yı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna'yı ziyaret ediyor.

14:16 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna'yı ziyaret ediyor.

Söz vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.


"Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım"

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.


Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
#Kahramanmaraş
38 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'yı ziyaret ediyor
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