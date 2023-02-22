Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'yı ziyaret ediyor

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.