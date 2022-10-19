Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzetbegoviç'i andı

İkinci Dünya Savaşı devam ederken, Hırvatistan`daki faşist Ustaşa rejimi Bosna Hersek`i ilhak ederek burada Bağımsız Hırvatistan Devleti`ni (NDH) kurdu. Ülkedeki Müslümanlar \"Hırvat\" ilan edilirken, Yahudi, Sırp ve Romanlar büyük zulümlere maruz kaldı. Müslüman Boşnaklar ile rejimle aynı fikirde olmayan Hırvatlar da bu zulümden nasibini aldı. Diğer yandan, \"ırkçı\" Sırpların oluşturduğu Çetnik hareketi de etkin olduğu bölgelerde Müslümanları katletmeye başladı. Çetniklerin ana hedefi, Sırp olmayan tüm milletleri bu coğrafyadan tamamen temizlemekti.