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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev'e gönderdiği mesajında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İlham Aliyev'in ileri görüşlü liderliği sayesinde Azerbaycan'ın bu başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "(Bir millet, iki devlet) sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğimizin, bölgemiz ve bölgemizin ötesinde barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına barış ve refah dileklerini bir kez daha ifade ediyorum."

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