Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika seni kapıya koyacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi.

Fethi Sekin mesajı

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdir. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Fethi Sekin, tıpkı 15 Temmuz şehitlerimiz gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak milletimizin ve ülkemizin tarihine ismini yazdırmıştır. Fethi Sekin'in şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amerika seni kapıya koyacak

Bu millete saldıranlar bedelini ağır ödeyecekler.

Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın.

Kandil'e kadar gittik daha da ileri gideceğiz, herkes haddini bilecek.

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"Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız"

Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

ABD kendini kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir, biz kendi yolumuza bakarız.