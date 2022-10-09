Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımının dünya şampiyonluğunu değerlendirdi Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımının dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu...

Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı ayakta alkışladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola final karşılaşmasını takip etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.
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Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı ayakta alkışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler. Millilerimiz karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak dünya şampiyonu oldu.


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