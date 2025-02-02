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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil

14:352/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde AK Parti İstanbul Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır." dedi. Erdoğan, "Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler. Ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil. CHP Genel Başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.

Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil
Gündem / Politika
02 Şubat, Pazar

"7 Şubat'ta İstanbul kongremizi yaparak büyük maratona noktayı koyacağız"

Geçtiğimiz günlerde yeni bir ekiple Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık. Kadın kollarımızda aynı heyecanı başlatacağız. 7 Şubat'ta İstanbul kongremizi yaparak büyük maratona noktayı koyacağız. AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuştur. Kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnunuz.

"Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareketin muvaffak olabilmesi mümkün değildir"

Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir. Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil
Gündem / Politika
02 Şubat, Pazar

"Bu kafa ile daha 222 yıl da beklerler"

Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.

"Bunlar ancak iktidarcılık oynarlar"

Ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar(muhalefet) ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar.

"LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir"

Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.

Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz. Artık nüfusumuzun 2035'ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100'de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı belli değil
Gündem / Politika
02 Şubat, Pazar

"Eski genel başkan sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor"

Kurumları şovlarının malzemesi haline getirdiler. Hırslarını artık gizlemekte zorlanıyorlar. Ayak oyunlarını Türkiye meselesi gibi gösterecek kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil. CHP Genel Başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Sürekli irtifa kaybeden başkanlar meçhul bir adaylık peşinden koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.

"Şimdi vites yükseltme zamanı"

Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir. İlk safhayı atlattık biz, şimdi vites yükseltme vakti.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Haliç Kongre Merkezi
#AK Parti

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