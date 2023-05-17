Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Seçim sonuçlarını ve ikinci turu değerlendirmek üzere ittifak ortaklarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı İlker Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi tek tek kabul etti.