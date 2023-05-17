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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

15:41 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti Genel Başkanı
#Cumhurbaşkanı
#Ankara
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