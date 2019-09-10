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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD'li heyetin kabulünde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ile müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

Türkiye bölgesinde yaşanan kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumaktadır. İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. İlgili bakanlarımız çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır.

Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür.

Erdoğan Ankarada konuşuyor

Erdoğan Ankara'da konuşuyor

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