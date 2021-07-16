Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Anne ve babasının kabirleri başında dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
Mezuniyet törenine katılacak
Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kılması beklenen Erdoğan, saat 15.00'te Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.