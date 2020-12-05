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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan armatör Turgut Kıranın cenazesine katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan armatör Turgut Kıran’ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi DHA
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybeden Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran’ın cenaze törenine katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii’nde, saat 12.00’de gerçekleşen törene Kıran’ın oğulları Tamer Kıran, Murat Kıran, Gökhan Kıran, Tahir Kıran ve Barbaros Kıran taziyeleri kabul etti.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Törenin ardından Kıran'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı’na götürüldü.

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