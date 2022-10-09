Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye genelinde TÜGVA'nın 310 bini aşkın üyesi var. Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette Aralık ayını işaret etti: Amacımız en uygun rakama çıkarmak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'AVRUPA'DA HERKES TUTUŞMUŞ VAZİYETTE ACABA BU KIŞ NASIL GEÇECEK DİYE'

Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını dile getiren Erdoğan, "Rusya - Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye. Türkiye bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette acaba bu kış nasıl geçecek? Biz tüm hazırlığımızı yaptık. Milletimize doğal gazını, kömürünü her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz" dedi.

REKLAM

'DERDİMİZ ARALIK AYINDA YAPILACAK OLAN ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK'

AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içindeyiz.

FOTOĞRAF 9 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te konuk olduğu yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. ​Bakan Nebati, \"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. \" dedi. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapıldığını belirten Bakan Nebati, \"Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. \" ifadelerini kullandı. Asgari ücrette yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldığını söyleyen Bakan Nebati, \"Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak.\" diye konuştu. Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak.\" Bakan Nebati'den 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu net' diyerek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında asgari ücret ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşın enflasyon altında ezilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



