Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette aralık ayını işaret etti: Amacımız en uygun rakama çıkarmak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye genelinde TÜGVA'nın 310 bini aşkın üyesi var. Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.
'AVRUPA'DA HERKES TUTUŞMUŞ VAZİYETTE ACABA BU KIŞ NASIL GEÇECEK DİYE'
Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını dile getiren Erdoğan, "Rusya - Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye. Türkiye bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine. Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette acaba bu kış nasıl geçecek? Biz tüm hazırlığımızı yaptık. Milletimize doğal gazını, kömürünü her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz" dedi.
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'DERDİMİZ ARALIK AYINDA YAPILACAK OLAN ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK'
AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içindeyiz.