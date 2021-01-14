Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklanmıştı.
Erdoğan, koronavirüs aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi.
- Analizlerinin tamamlanmasının ardından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen Kovid-19 aşısı CoronaVac, Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 14 Ocak 2021 saat 17.00 itibariyle 237 bini aştı.