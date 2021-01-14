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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklanmıştı. Erdoğan, koronavirüs aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklanmıştı.

Erdoğan, koronavirüs aşısını yaptırmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi.

  • Analizlerinin tamamlanmasının ardından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen Kovid-19 aşısı CoronaVac, Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 14 Ocak 2021 saat 17.00 itibariyle 237 bini aştı.

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