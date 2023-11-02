Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'ya gidiyor: 'Türk Devri' başlıyor

Ankara’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı, gündemi yeterince meşgul etmedi. Hâlbuki olağanüstü zirve toplantısı bir dizi bölgesel ve küresel hadise ile ilişkilendirilebilecek bir döneme denk gelmişti. Buna rağmen zirve toplantısı birkaç köşe yazarının değerlendirmeleri hariç tutulursa haber yazıları ile geçiştirildi. Böylesi bir ilgisizliğin sebepleri üzerinde durmamız gerekir fakat bundan önce olağanüstü zirveyle ilgili bilgilendirme yapılmadığını da kayda geçirmemiz