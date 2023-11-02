Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'ya gidiyor: 'Türk Devri' başlıyor

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İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek.
Liderlerle ikili görüşmeler
“Türk Devri” teması altında yapılacak, dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alınacak.
Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.
- 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.