Cumhurbaşkanı Erdoğan atama töreninde konuştu: Öğretmenlerimiz fitneye prim vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. Erdoğan, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Türkiye için elle tutulur bir projesi olmayanların fitne çıkarmaya çalıştığına dikkat çeken Erdoğan, öğretmenlerin fitneye izin vermeyeceğini dile getirdi.

1 MİLYON 10 BİN ÖĞRETMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin de maarif ordusuna katılmasıyla, toplam öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkacağını bildirdi. Türkiye'yi yönetme sorumluğunu üstlendikleri 2002'de bu sayının 526 bin civarında olduğunu hatırlatan Erdoğan, halihazırda görev yapan öğretmenlerin 750 bininin hükümetleri döneminde atandığını aktardı.

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OECD ORTALAMASINI YAKALADIK

Geçmiş dönemlerde, okullardaki altyapı ve öğretmen eksiğinden dolayı derslerinin çoğunun boş geçtiğini, sadece ücra bölgelerde değil, büyük şehir merkezlerinde bile çocukların son derece sağlıksız, kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü söyleyen Erdoğan, sınıfların 60-80 kişi olduğunu, Anadolu'nun birçok yerinde bu sayının 100'e çıktığını anlattı. Farklı sınıfların aynı derslikte eğitim aldığı, branş öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı bu tabloya son verdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan son ilaveyle birlikte 304 milyar liraya çıkartarak, derslik sayımızı 343 binden alıp 613 bine yükselttik.”

MÜSTAKİL BİR MESLEK KANUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini kolaylaştırma, sosyal ve mali haklarını güçlendirme konularında önemli iyileştirmelere gittiklerini anımsatarak, "Bizden önce iktidarlar yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Hemen hemen tüm Milli Eğitim Şuralarında tavsiye olarak ifade edildiği halde öğretmenlerimizin bu meşru talepleri maalesef yerine getirilmedi." diye konuştu.

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ÜLKEMİZ ADINA HİCAP DUYUYORUM

Tüm öğretmenlerin bu süreci, en güzel şekilde, Milli Eğitim camiasına yakışır bir olgunlukla tamamlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu kazanımlar, ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyor. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekun eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum.

ÖĞRETMENLERİMİZİ SİYASİ MALZEME YAPMAYIN

Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin bugün atamasını yaparken, 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz."

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12 Eylül’de okullara

Erdoğan’ın salondan seçtiği 9 kişinin söylediği rakamlarla kura numarası oluşturuldu. Kura numarasının “913574628” olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama butonuna bastı. Erdoğan, 12 Eylül itibarıyla öğretmenlerin görevlerine başlayacağını belirterek, “12 Eylül’de sizleri inşallah okullarınızda bekliyoruz.” dedi.

Görevinizi en güzel şekilde ifade etmenizi bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatana ve millete hayırlı nesiller yetiştirme çabalarına, öğretmenler başta olmak üzere tüm paydaşlarının destek vermesini beklediğini dile getirdi. Öğretmenlerin, en az 16 yıl süren eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak bugünlere ulaştığını, yıllarca emek verip, gecelerini gündüzlerine katıp ideallerini gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklarda bulunarak ailelerinin gururu haline geldiklerini belirten Erdoğan, “Biraz sonra ekranda tayin olduğunuz yerleri gördüğünüz zaman karşımda nasıl tabloyla karşılaşacağımı çok iyi biliyorum. O heyecan boşuna değil. Öyleyse o heyecanın da karşılığını siz, yetiştireceğiniz öğrencilere aynen vermelisiniz.” dedi.

İlave haklar tanıdık

Erdoğan, öğretmenliği, uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirerek, öğretmenlere ilave mali haklar sağladıklarını, uzman ve başöğretmen şartları taşıyanların yüzde 95’ini oluşturan toplam 614 bin 445 öğretmenin bunun için başvuru yaptığını bildirdi. Bu öğretmenlerin hemen hepsinin kendilerine yeni ufuklar, yeni bilgiler kazandırdığına inandığı seminer programlarını başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, yüksek lisans ve doktora yapmış 90 bine yakın öğretmenin sınavdan muaf olduğunu anımsattı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik sıradan bir memurluk değildir