Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi aile fotoğrafına katıldı​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 43 ülkenin liderini bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya getiriyor.

Tarihi Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor.

Zirvenin açılış oturumunun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yan yana yer aldı.

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Zelenskiy de video ile katılacak

AB’ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Kiev’den video konferans yöntemiyle katılımcılara hitap edecek. Liderler ayrıca oturum aralarında görüşmeler gerçekleştirecek.

OYNAT 00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de buraya alalım Asya Avrupa'dan büyük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu. BiP'te paylaş

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Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa’nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir iş birliği alanı oluşturmayı hedefliyor. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu’nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.

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OYNAT 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan AST toplantısı için Prag Şatosu'na geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılmak üzere Prag Kalesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından karşılandı. Saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile 'Barış ve Güvenlik' konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak olan Erdoğan, zirvede barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak. Erdoğan'ın ayrıca zirve marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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