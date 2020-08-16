Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'na çıktı: Basın mensuplarına mısır ikram etti

Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.

İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası’na çıktı.

Ardeşen İlçe Stadı’na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na gitti.

Burada açıklama yapan Erdoğan "2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Yeni Ayder, turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak" dedi.

İHA Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

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