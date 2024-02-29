Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da konuşuyor: Darbe hevesinde olanlar var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki mitinginde halka hitap ediyor.









İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum.





İnşallah 31 Mart'ta Aydın'dan büyükşehir ve ilçeleriyle müjdeli haberler bekliyoruz.





Şu an meydanda 52 bin kişi var. 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.





"Bu şehir Adnan Menderes'in emaneti"





Bu şehir yeter söz milletin diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Adnan Menderes, ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede her cunta girişiminde her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.





"Utanç verici sayfalardan biri"





Ülkemizin darbeler halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemizin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i hoyratça daraağacına gönderen zihniyet, 28 Şubat'ta daha incelikli metodlar kullandı. Zihniyet aynı zihniyetti. Dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini söylemişti. 28 Şubat'ta kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma hakkı gasp edildi. Allah bir daha bu ülkeyi bu faşist zihniyetin eline düşürmesin diyoruz.





"Milli iradeyi esir almaya cüret ettiler"





Cumhuriyet mitingleri adı altında demokrasimize kast eden tuzaklarlar karşılaştık. Uyduruk haberlerle partimizi kapatmaya kalktılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. Milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlere vatan topraklarına ve milletimize kas ettiler.





"Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu"





Türkiye’yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi’de, Gabar’da verdik. Bunları mağaralara gömdük. Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların çimento ürünü Lafarge Türkiye’ye geldi ve bunlar mağaraları yaptılar. Kime teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye’deki Lafarge'ın bütün barınaklarını gömdük.





"Türkiye eski Türkiye değil"





Kovid ve Rusya- Ukrayna savaşı olmasa daha neler yapardı kim bilir. En büyük başarımızın ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz ama artık işleri daha zor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var. Bu millet bir daha rahmetli Menderes'in ardından olduğu gibi gözyaşı dökmeyecektir. Bu miilet bir daha hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir.



