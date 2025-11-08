Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

Lokman Özdemir
12:448/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 5. Yıl Dönümü töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de "Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni"ne katılıyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

30 yıllık işgali sona erdiren muazzam bir zafer kazandık.


Ayrıntılar geliyor...


#erdoğan
#azerbaycan
#bakü
