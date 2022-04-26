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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatleri temsilcilerini iftarda ağırladı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatleri temsilcilerini iftarda ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatleri temsilcilerini iftarda ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatlerini iftarda ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi
OYNAT 00:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya geldi.

Beştepe’deki iftar programına Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, '3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.' diye konuştu.

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