Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum."

İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NoDmovzKIw REKLAM July 23, 2022