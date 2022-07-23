Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum."
Piknikçi denetimi

Piknikçi denetimi

​İstanbul ormanlarında yangınlara karşı 7/24 nöbet...
Yanlış anlaşıldı

'Yanlış anlaşıldı'

Kasaplar Federasyonu Başkanı tartışmalara açıklık getirdi.
Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakka yürüdü

Liste ​belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Dünyanın gözü onun üzerinde: Türkiye'nin göklerdeki müthiş gücü.​

​İçme suyundan etkilenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dev kayaların arasında kimsenin görmediği bir yerde ortaya çıktı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.