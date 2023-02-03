Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti: Görüşme MHP liderinin konutunda gerçekleşti

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı. Ziyarette Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Öte yandan Erdoğan, Bahçeli’nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım, 13 Aralık ve 29 Aralık’ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı.