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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti: Görüşme MHP liderinin konutunda gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar yer aldı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
03:45 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05’te başladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinin girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı. Ziyarette Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Öte yandan Erdoğan, Bahçeli’nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım, 13 Aralık ve 29 Aralık’ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Ankara
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ziyaret etti: Görüşme MHP liderinin konutunda gerçekleşti
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