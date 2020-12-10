Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baküde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin Türk ve Azerbaycan heyetlerinin eşliğinde yapacağı görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Haber Merkezi İHA AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ve Zafer Geçidi Töreni’nin ardından, resmi temasları kapsamında geldiği Bakü’deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
OYNAT 00:45
Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.

İki ülke arasında iş birliği yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev, Türk ve Azerbaycan heyetlerinin takdiminin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.


Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!
DÜNYA
Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da Ermenistan'ın sivil katliamı yaptığını belirterek, 'Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur' dedi
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da Ermenistan'ın sivil katliamı yaptığını belirterek, 'Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yetkililer Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zafer kutlamasına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karabağ'da Ermenistan'ın sivil katliamı yaptığına değinerek, 'Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur' dedi.

Azerbaycan'da tarihi gün: Coşkulu kalabalık sokakları bayram yerine çevirdi
OYNAT 00:19
Azerbaycan'da tarihi gün: Coşkulu kalabalık sokakları bayram yerine çevirdi
Azerbaycan'da tarihi zafer geçidi töreni öncesi sokaklar tıklım tıklım. Coşkulu kalabalık, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla zafer geçidi törenine akın etti. Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.
Abone Ol Google News
Kanserim, artıkçalışmak istemiyorum dedim

'Kanserim, artık
çalışmak istemiyorum' dedim

Bodrum'daki cinayetin detayları ortaya çıktı.
Yerimizi koruduk

Yerimizi koruduk

FIFA dünya sıralaması açıklandı.
Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

​Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu.

Sıcak görüntüler

Sıcak görüntüler

Azerbaycan'ın zafer gününden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Şükür namazı kıldılar

Şükür namazı kıldılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte dua etti.

Aşı olacak mı?

Aşı olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.