Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuru için çabalıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon euroya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir.

6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibarıyla göreve başlamıştır.

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"Deprem konutlarını ağustosa kadar tamamlayacağız"

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor. Deprem Konutlarını inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.

"Türkiye'yi tehdit görenler büyük yanılgı içinde"

Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.