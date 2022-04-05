Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için diplomasi çabalarını sürdürüyor: Beş liderle Ukrayna’yı görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de kritik görüşmeler yaptı. Erdoğan, önce Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ardından da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME

Erdoğan ile Radev arasındaki görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri her alanda ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti. İki cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

KRİTİK MESAJ

Erdoğan ile Sauli Niinistö arasında gerçekleştirilen görüşmede de içinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

HAZAR GEÇİŞİNİN ÖNEMİ ARTTI

Erdoğan ile Scholz görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan Tokayev ile görüşmesinde ise, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

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Vucic ile görüşmede de Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini kaydetti. Erdoğan öte yandan yeniden seçilen Vucic’i tebrik etti.

Tunus halkının iradesine darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta yaşanan gelişmelere ilişkin, “Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir.” açıklamasında bulundu. Tunus’taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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