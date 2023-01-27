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Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştan yana tavır aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Erdoğan’la görüşen Grosu, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, Erdoğan barıştan yana tavır aldı” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.

Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Erdoğan bu görüşme öncesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç'i kabul etti.

ADİL BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu, Erdoğan’la görüşmesi öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşının etkileri ele alındı. Şentop, Ukrayna'daki savaşın bölge açısından güvenlik, ekonomi ve ticaret açısından neden olduğu sorunlara işaret etti. Şentop, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını temel adan adil çözümün bir an önce diplomasi yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye büyük bir gayret gösteriyor” dedi.

İNSANLAR İÇİN KURTARICI BİR ROL

Rusya-Ukrayna Savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa ulaşılması adına oynadığı rolün önemine değinen Grosu da tahıl koridorunun açılması, esir değişimi gibi konuların önemine işaret etti. Grosu, tahıl koridorunun açılmasının sadece bölge değil, Afrika'nın kuzeyindeki insanlar için de kurtarıcı rol oynadığını söyledi. Erdoğan'ın, zor da olsa bu yolda devam ettiğini vurgulayan Grosu, "İhtiyacımız olan tek şey barış. Her iki tarafın bir masanın etrafında toplamasını arzu ediyoruz" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Moldova
#Mustafa Şentop
#Rusya-Ukrayna
#Sırbistan
#IKBY
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Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştan yana tavır aldı
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