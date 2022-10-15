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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor https://t.co/2KtMiGJXKq

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde cemaate hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bir nebze rahatlattı. Soma'da çok uzun sürmüştü.

Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, devlet olarak sahip çıkacağız."

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