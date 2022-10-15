Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor https://t.co/2KtMiGJXKq
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde cemaate hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
"24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bir nebze rahatlattı. Soma'da çok uzun sürmüştü.
Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, devlet olarak sahip çıkacağız."
Ayrıntılar geliyor...