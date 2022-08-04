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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.25'te başladı.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini ilgilendiren önemli kararlar Yüksek Askeri Şura'da ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Milli Savunma, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever Şura'ya ilk kez katılacak isimler.

Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor.

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Genelkurmay Başkanının görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre; Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

7 korgeneral üst rütbeye terfi için bekliyor

Geçen sene görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek.

Toplantıda bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek. 7 korgeneral üst rütbeye terfi için bekliyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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