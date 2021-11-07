Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu: İstismar siyasetine prim vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi.

Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu. O buluşmaya ait görüntüler bugün yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında kütüphanemize adını veren şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı yad ediyorum.

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Aynı şekilde milletimize hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"Yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak"

Şehitlerimizin uğrunda canını feda ettikleri vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine ülkemize yeni hizmetler yeni eserler kazandırarak yapacağız.

Nitekim Batman’da bugün müstesna bir gün geçiriyoruz. Önce ülkemizin gurur abidelerinden olan Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralini hizmete almanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik yatırımı olan Ilısu projesi hakikaten Batman’ımıza çok yakıştı.

Üreteceği 4 milyar 120 milyon kilowatt saat enerji ile ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu yatırımın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

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Ardından hükümetimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettik.

"20 yılda Batman'ı ihya ettik"

Sevgili gençler, şöyle düşünüyorum 20 yıl önce ben Batman’da mitinglere gelmiştim ve yaptığım mitinglerle o günkü Batman bugünkü Batman mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nere, bugünkü Batman nere?

Tabi sizler şimdi yaş itibarıyla 20 yaş civarındasınız. O günkü Batman’ın sizin hatırlamanız, anmanız mümkün değil. Fakat ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Yaş 67... 30 yaşlarında bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi?

19-20 yılda biz bu Batman'ı ihya ettik. Şimdi de 500 yataklı hastanemizi yapıyoruz. Bütün bunlarla beraber yollar, Batman'a bölünmüş 30 km yol vardı. Biz bunun üzerine 140 km daha bölünmüş yol yaptık. Sadece NATO pisti vardı ve yanında da bir tente vardı. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı.

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Biz şu anda Batman'ın alt ve üst yapısıyla hiçbir şeyiyle mukayese edilmez Ilısu Prof. Dr. Veysel Hoca'nın adını koyduğumuz yer. Bir de TOKİ'nin yapmış olduğu konutlar. Hele hele Ilısu'da inşa ettiğimiz zemin artı villalar. Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar ödün vermedik.

Oradaki tarihi eserleri yerlerinden aldık ve şu andaki yeni yerlerine taşıdık. Bir de küçük saray. Küçük sarayı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine naklettik. Sevgili Gençler bunlar sıradan işler değil. Bunlar akıl istiyor, zeka istiyor ve bütün imkanlarınızı oralar için seferber etmek istiyor. "Niye yapıyorsunuz başka işiniz yok mu" diyorlar. Yapıyoruz. Biz istiyor ki Kültür ve Turizm açısından buralar çekim haline gelsin.

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Buraları görmek isteyenler olacak. Bu barajın içinde bu işi nasıl yaptılar. Nasıl inşa ettiler. O köprüler vs nasıl yapıldı. Bunların hepsi aşk işidir aşk. Ben de diyorum ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor.

"İstismar siyasetine prim vermedik"

İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan tüm mühendislere, mimarları oraları zindan eden bu HDP, PKK değil mi? Bunlar oralarda bizim kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Aybüke öğretmenin ne suçu vardı? Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları bunlar şehit etmedi mi? Yapacak çok işimiz var.

İstismar siyasetine biz prim vermedik ama onlar verdi. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Parlamentoda biliyorsunuz İstiklal Marşı okunurken, HDP okumuyor. Bunları anlatmalıyız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla hepimiz aynı iklimin eserleriyiz. Türkiye merkezli düşünen herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gittiğimiz her yerde gençlerimizle bir araya geldiğimizde onların coşkusuna şahit oluyoruz.

Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle birlikte turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. Bir dönem teröristlerin kestiği yollarda yük taşımacılığı sürüyor.

Göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte göreve geldiğimde 76 üniversitemiz vardı ama bugün 207 üniversitemiz var. 81 vilayetin 81'inde de üniversite var.

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