Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası önce İran sonra G.Amerika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük bayram tatilinin ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere yurt dışı seyahatlerine çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz’da İran’a yapacağı günübirlik ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran’da bir araya gelecek. Reisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekeleştirilecek. Ziyarette iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

YATIRIMCILARI ÇAĞIRMIŞTI

Erdoğan ay sonunda da Güney Amerika turuna çıkacak. 25-29 Temmuz tarihleri arasında Güney Amerika’da olacak Erdoğan’ın kıtadaki ilk durağı Venezuela. Erdoğan başkent Caracas’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelecek. Maduro, geçtiğimiz ay Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etmişti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELER

27 Temmuz’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e geçecek olan Erdoğan, burada da yine Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Erdoğan, 28 Temmuz’da ise Meksika’nın başkenti Meksiko’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelecek.

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İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

Erdoğan’ın Güney Amerika’daki diplomasi turunun ana gündem maddesi ekonomi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ülkeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Erdoğan’ın kalabalık iş insanı grubuyla gerçekleştireceği yurt dışı ziyaretlerde, ülkeler arası iş forumları da düzenlenecek.