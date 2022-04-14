Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Başkanı Destici ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. BBP Genel merkezinde yapılan görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. BBP Genel Başkanı Destici görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir tereddüdümüz yok. 3 parti yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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