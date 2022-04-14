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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Başkanı Destici ile bir araya geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Başkanı Destici ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'da Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek. BBP Genel merkezinde yapılan görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. BBP Genel Başkanı Destici görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir tereddüdümüz yok. 3 parti yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Başkanı Destici ile bir araya geldi
Destici- Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

BUGÜNKÜ PROGRAMDA YER ALMIYORDU

Ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Cumhurbaşkanı, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

150 YILLIK TABLO HEDİYE ETTİ

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafzılarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti.

'BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK'

BBP Genel Başkanı Destici görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı olarak bir tereddüdümüz yok. 3 parti yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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