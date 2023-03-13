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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul ediyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

10:02 . 13/03/2023 Pazartesi
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Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te olan görüşmesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Görüşmede ittifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Destici
#BBP
5 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul ediyor
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