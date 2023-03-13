Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Lideri Destici'yi kabul ediyor

Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te olan görüşmesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Görüşmede ittifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.
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