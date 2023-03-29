Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yi ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
- Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuş ve Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti. Erbakan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
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41 dakika önce