Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirildi. Erbakan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile, şerre engel olan bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkemizi düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik" dedi.