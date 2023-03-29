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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP lideri Destici'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüşmek üzere parti genel merkezine geldi.

14:27 . 29/03/2023 Çarşamba
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

  • Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuş ve Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti. Erbakan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Destici
#Büyük Birlik Partisi
#seçim
41 dakika önce
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