Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. DÜNYA Erdoğan ve Lukaşenko'nun dikkati çeken sohbeti DÜNYA Lukaşenko'dan komşu ülkelere yaptırım tepkisi: Bakalım kim kimi korkutuyor, yaptırım neymiş onlara göstereceğiz DÜNYA Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümeti feshetti