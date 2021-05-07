Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Bakan Soylu'dan Akşener'in "soruşturma" iddiasına tepki: 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, stajyer bakan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hakaretlerine cevap verdi. Bakan Soylu, 'Sayın Akşener bana 'aptal' dedi. Bu durumu aptallık olarak nitelendirdi. 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış, stajyer bakan. Benim ağzımdan sözler ağır çıkar. Biz Sayın Akşener'le birlikte siyaset yaptık. Akşener'i iyi tanırız, o bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Bahçeli'ye hakaret etti, Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Bir siyasetçiye, bir hanımefendiye yakışmaz. Bu kadar kibir, kendini bilmezlik... Bana aptal demiş, Cenab-ı Allah'a havale ederim' ifadelerini kullandı.