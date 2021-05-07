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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko (arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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