Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçikadaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçikadaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerine seslendi: Sığınmacı ayrımını kınıyoruz
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerine seslendi: Sığınmacı ayrımını kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Ukrayna halkına insanı yardımlarının devam edeceğini belirten Erdoğan, sığınmacı ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine ambargo tepkisi: Savunma sanayiimiz engellenmemeli
OYNAT 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine ambargo tepkisi: Savunma sanayiimiz engellenmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. 'Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü Karadeniz'de gerilimi azaltmak için kullanıyoruz
OYNAT 03:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'yü Karadeniz'de gerilimi azaltmak için kullanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO olarak özel bir yerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Ukrayna ve Rusya Karadeniz'de komşumuz olan iki ülkedir. İki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Müzakereleri de yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı temel öncelik olmalı. Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz.' ifadelerini kullandı.
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