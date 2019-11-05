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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

"Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaşmış yürekler bu gerçekleri artık anlasın" diyen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan'ın sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı
OYNAT 01:58
Erdoğan'ın sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Bizi yaptırımla korkutanlar tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bize kendi isteklerini dikte etmeye çalışanlar, bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Tekrar söylüyorum bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu millet inşallah ilelebet payidar kalır.' diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.


Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri için gereken güvenliği, huzuru, altyapıyı kurana, gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa edene kadar buradaki işlerinin bitmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla, muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat'ta ne de Münbiç'te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil.
  • Aynı şekilde Rasulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil. Bir taraftan zaten 'Petrolü ben çok severim' dediği zaman ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Oraları bu teröristler işletiyordu. Bütün geçim kaynakları orasıydı. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyalıyorlar, hep oyalama taktikleri
OYNAT 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyalıyorlar, hep oyalama taktikleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Askerimizi çekiyoruz dediler çektiler mi hayır. Oyalıyorlar hep oyalama taktikleri. Bu terör örgütlerini terör örgütü olarak kabul etmediklerini yazdıkları raporla da ortaya koydular. Bizler de kabine toplantımızdan sonra çok açık net açıklamamızı yaptık. Bundan sora böyle'' açıklamasında bulundu.

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