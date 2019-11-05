Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz

Erdoğan'ın sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Bizi yaptırımla korkutanlar tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bize kendi isteklerini dikte etmeye çalışanlar, bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Tekrar söylüyorum bu bayrak inmez, bu ezan susmaz, bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu millet inşallah ilelebet payidar kalır.' diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.